РЖД начали использовать экзоскелеты для облегчения работ с тяжестями

Предполагается, что мера поможет снизить уровень производственных травм и повысить эффективность сотрудников.

РЖД начали использовать экзоскелеты для облегчения работ с тяжестями. Об этом сообщил Telegram-канал компании.

Костюмы предназначены для работников, которые занимаются резкой и сверлением рельсов, а также другой деятельностью с повышенными физическими усилиями. При подъеме груза экзоскелет принимает на себя около трети веса.

Таким образом технология защитит позвоночник от компрессии и на 90% разгрузит мышцы спины.

Предполагается, что мера поможет снизить уровень производственных травм и повысить эффективность сотрудников.