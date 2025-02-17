Рязанская полиция обратилась к жителям из-за ухудшения погоды

По данным ведомства, сцепление шин с заснеженным дорожным покрытием снижается. Снег, грязь, нефтяные пятна, сырость, делают проезжую часть скользкой и негативно влияют на безопасность дорожного движения.

Рязанская полиция обратилась к жителям из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.

В понедельник, 17 февраля, в регионе переменная облачность. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха по области ночью −17…−12°С, днем −12…−7°С.

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.

По данным ведомства, сцепление шин с заснеженным дорожным покрытием снижается. Снег, грязь, нефтяные пятна, сырость, делают проезжую часть скользкой и негативно влияют на безопасность дорожного движения.