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Рязанка возмутилась состоянием дороги до школы на Михайловском шоссе
Местная жительница отметила, что на Михайловском шоссе нет школы, поэтому детям приходится ходить по грязи до СНТ «Павловское».

Рязанка возмутилась состоянием дороги до школы на Михайловском шоссе. Пост с жалобой она написала в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

Местная жительница отметила, что на Михайловском шоссе нет школы, поэтому детям приходится ходить по грязи до СНТ «Павловское».

«Детям из-за этого приходится пешком ходить в школу № 54 через СНТ „Павловское“. Вот по такой дороге. В полной темноте в вечернее время. Что скажете по поводу благоустройства? Также напоминаю, что в основном это дети участников СВО. И вы об этом знаете. Где же меры поддержки военнослужащих и их семей?» — поинтересовалась женщина.