Рязанец и липчанин обокрали магазин в Подмосковье

Мужчины упаковывали в сумки блоки сигарет, алкогольную продукцию и другие товары. Кроме того, воры пытались вскрыть кассовый аппарат.

Рязанец и липчанин обокрали магазин в Подмосковье. Об этом сообщает Росгвардия.

Экипаж группы задержания получил сообщение о срабатывании сигнализации в супермаркете. Правоохраниели обнаружили, что входная стеклянная дверь вскрыта, а внутри помещения находились двое неизвестных мужчин, которые упаковывали в сумки блоки сигарет, алкогольную продукцию и другие товары.

Кроме того, воры пытались вскрыть кассовый аппарат.

Преступников доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ими оказались уроженцы Рязанской и Липецкой областей.