Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
-7°
Втр, 18
-4°
Срд, 19
-4°
ЦБ USD 91.43 1.12 18/02
ЦБ EUR 95.8 0.91 18/02
Нал. USD 93.50 / 94.70 17/02 18:20
Нал. EUR 99.20 / 99.90 17/02 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Студентки-отделочницы из «Зеленого сада» получили благодарность жильцо...
Олеся Арбекова и Софья Конкина учатся на 4 курсе Рязанс...
13 февраля 12:04
8 398
Рязань, встречай: первый склад индивидуального хранения «1000 Кладовок...
Представьте, что ваши вещи — сезонная одежда, игрушки,...
10 февраля 11:56
13 202
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
4 февраля 12:12
23 535
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
3 февраля 17:04
24 819
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцев предупредили об отключении света 19 и 20 февраля
В список адресов попали десятки домов.

Рязанцев предупредили об отключении света 19 и 20 февраля. Об этом сообщает пресс-служба украинских электросетей.

19 и 20 февраля с 09:30 до 16:30 электроэнергия будет отключена по следующим адресам:

  • улица Голенчинская, дома №№ 53-б, 53, 55, 57, 57-а, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81,76, 78, 80, 80-а, 82, 82-а, 84, 86, 88, 90, 90 Лит. Б, 92, 92-а, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106,108.

20 февраля с 9:30 до 15:00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • улица Первомайская, дома №№ 2-26, 1-49, 53-99, 58-96.