Рязанцев предупредили об отключении света 19 и 20 февраля

В список адресов попали десятки домов.

Рязанцев предупредили об отключении света 19 и 20 февраля. Об этом сообщает пресс-служба украинских электросетей.

19 и 20 февраля с 09:30 до 16:30 электроэнергия будет отключена по следующим адресам:

улица Голенчинская, дома №№ 53-б, 53, 55, 57, 57-а, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81,76, 78, 80, 80-а, 82, 82-а, 84, 86, 88, 90, 90 Лит. Б, 92, 92-а, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106,108.

20 февраля с 9:30 до 15:00 электроэнергии не будет по следующим адресам: