Российские дипломаты отправятся в Саудовскую Аравию для подготовки переговоров

18 февраля они встретятся с представителями США.

Российские дипломаты отправятся в Саудовскую Аравию для подготовки переговоров. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По поручению Владимира Путина, в Эр-Рияд вылетят Сергей Лавров и Юрий Ушаков. 18 февраля они встретятся с представителями США.

Среди тем: подготовка возможных переговоров по Украине, организация встречи Путина и Трампа и восстановление всего комплекса российско-американских отношений.