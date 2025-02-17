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Почетными званиями «Заслуженный ветеран труда завода» и «Ветеран труда завода» отмечены 75 работников ГРПЗ

Почетными званиями «Заслуженный ветеран труда завода» и «Ветеран труда завода» отмечены 75 работников Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех). Это руководители, специалисты, рабочие, инженеры.

В торжественной обстановке ветеранские удостоверения заводчанам вручил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Выступая с приветственным словом, он сказал: «Уважаемые ветераны! За вашей спиной большой и сложный путь, который вы прошли вместе с нашим предприятием. Когда-то, впервые перешагнув ту самую заводскую проходную, вы накрепко связали свою жизнь с Приборным. Вы профессионалы высокого класса. Невозможно переоценить ваш вклад в наше общее дело. Особенно это важно сегодня, в это непростое время, когда от выполнения наших обязательств перед государством во многом зависит его будущее. Вы делитесь своим опытом и знаниями с молодежью, служите примером ответственного и творческого отношения к порученному делу, а также верности и преданности родному предприятию».

Генеральный директор ГРПЗ поблагодарил ветеранов за многолетний ударный труд, энергию, знания и опыт, отданные на благо процветания родного предприятия, и выразил уверенность в их дальнейшей плодотворной работе.

Ветеранами труда завода стали 65 человек, заслуженными ветеранами труда предприятия — 10 заводчан, в том числе работники Касимовского приборного завода — филиала ГРПЗ.

Звание «Заслуженный ветеран труда завода» присваивается за добросовестный труд на протяжении 30 лет женщинам и 35 — мужчинам, их имена заносятся в заводскую Книгу почета. Кандидаты должны иметь звание «Ветеран труда завода» и три награды разных видов (государственные, ведомственные, региональные, заводские). Для получения звания «Ветеран труда завода» необходимо безупречно отработать на предприятии не менее 25 лет.

Торжественное вручение удостоверений проводится на предприятии дважды в год.