Опубликован прогноз погоды на 18 февраля в Рязанской области
Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем возможен небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица.
Опубликован прогноз погоды на 18 февраля в Рязанской области. Информация размещена на сайте регионального ГУ МЧС.
Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем возможен небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица.
Ветер западный 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью −19…−14°С, днем столбики термометров покажут отметки −11…−6°С.