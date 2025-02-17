Недобросовестную рязанскую управляющую компанию привлекли к ответственности

Жители дома № 10 по улице Крупской обратились в прокуратуру из-за многолетнего неприятного запаха в подвале.

Недобросовестную рязанскую управляющую компанию привлекли к ответственности. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Жители дома № 10 по улице Крупской обратились в надзорный орган из-за многолетнего неприятного запаха в подвале. По словам заявителей, из-за проблемы у пенсионеров и инвалидов, проживающих по этому адресу, обострялись хронические заболевания. Много кратные жалобы в управляющую организацию не принесли результата.

После внесения представления руководителю УК со стороны прокуратуры в доме заменили канализационные трубы и устранили все нарушения.