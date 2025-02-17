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На охрану рязанских мостов выделили 68 миллионов рублей
Согласно документам, речь идет об охране путепровода через железную дорогу и 21 моста.

В Рязанской области выделили 68 миллионов 269 тысяч рублей на охрану мостов от актов незаконного вмешательства. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, речь идет об охране путепровода через железную дорогу и 21 моста. Подрядчик должен обеспечить транспортную безопасность, пропускной режим и ежедневную работу постов.

Срок оказания услуг — с 5 марта по 31 октября 2025 года.

Заказчиком выступила Дирекция дорог Рязанской области.

Напомним, в 2024 году на охрану 25 дорожных объектов в Рязанской области выделили более 106 миллионов рублей.