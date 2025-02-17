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Минздрав обязали выплатить михайловцам расходы на бесплатные лекарства
Общая сумма средств составила более 16 тыс. рублей.

Минздрав обязали выплатить михайловцам расходы на бесплатные лекарства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, двое жителей Михайловского района имели право на бесплатные лекарства, однако препаратов в аптеках не было. Пациентам пришлось покупать лекарства в других местах.

Прокуратура обязала региональный минздрав возместить расходы за самостоятельное приобретение медикаментов. Общая сумма средств составила более 16 тыс. рублей.