Минздрав обязали выплатить михайловцам расходы на бесплатные лекарства

Общая сумма средств составила более 16 тыс. рублей.

Минздрав обязали выплатить михайловцам расходы на бесплатные лекарства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, двое жителей Михайловского района имели право на бесплатные лекарства, однако препаратов в аптеках не было. Пациентам пришлось покупать лекарства в других местах.

Прокуратура обязала региональный минздрав возместить расходы за самостоятельное приобретение медикаментов. Общая сумма средств составила более 16 тыс. рублей.