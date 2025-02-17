Маск рассказал о «крупнейшем мошенничестве» в истории США

По словам предпринимателя, количество американцев, получающих социальные пособия, фактически превышает число жителей Штатов.

Американский бизнесмен Илон Маск, который в администрации президента США возглавил новый департамент эффективности государственного управления, рассказал о «крупнейшем мошенничестве» в истории США. Об этом пишет «Life».

По словам предпринимателя, количество американцев, получающих социальные пособия, фактически превышает число жителей Штатов.

Один из пользователей соцсети Х заявил, что число получателей выплат составляет 394 млн, в то время как в стране проживает около 340 млн.

«Да, намного больше „соответствующих“ номеров социальной страховки, чем граждан в США. Это может быть крупнейшим мошенничеством в истории», — написал Илон Маск на своей странице в соцсети X.

Маск опубликовал таблицу с возрастными данными ныне живущих американцев, получающих социальные пособия.

Среди них есть не только несколько миллионов живых американцев в возрасте 120-249 лет, но также один «долгожитель», отнесенный к возрастной группе 360-369 лет. Маск пошутил, что в США живет много вампиров, которые получают социальные пособия.