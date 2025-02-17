Лавров заявил о невозможности территориальных уступок Украине

«Территориальные уступки тому, что называется Украина сейчас, были сделаны советским руководством при образовании СССР», — отметил министр.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о невозможности территориальных уступок Украине со стороны РФ в процессе урегулирования. Об этом пишет РИА Новости.

«Территориальные уступки тому, что называется Украина сейчас, были сделаны советским руководством при образовании СССР», — отметил министр.

Он отметил, что подобные темы начинают поднимать в США.