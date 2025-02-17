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Европа планирует разместить на территории Украины около 30 тысяч военных
Отмечается, что они не будут находиться на линии соприкосновения, но представят собой так называемую «сдерживающую силу».

Европа планирует разместить на территории Украины около 25-30 тысяч военных, однако они не будут находиться на линии соприкосновения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

«Последняя версия европейского плана предусматривает создание сил… „сдерживания“ из нескольких бригад, возможно, от 25 до 30 тысяч военнослужащих, которые не будут размещены вдоль линии соприкосновения, но будут готовы, чтобы быть демонстрацией силы», — говорится в материале издания со ссылкой на двух анонимных чиновников.