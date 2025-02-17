Экономист призвал россиян не ждать снижения цен на фоне укрепления рубля

По словам эксперта, это временное явление, которое не отразится на уровне инфляции.

Экономист призвал россиян не ждать снижения цен на фоне укрепления рубля. Об этом пишет «Ридус» со ссылкой на Николая Кульбаку.

По его словам, рост российской валюты носит временный характер, потому что основополагающие факторы — соотношение импорта и экспорта — не изменились. Для влияния на уровень инфляции курс должен быть стабильным примерно в течение года.

Доллар может упасть к рублю только при сокращении импорта и увеличении экспорта, отметил специалист. Однако подобной тенденции не предвидится.