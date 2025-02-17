Десятки домов в Рязани остались без отопления

Причиной отключения стало повреждение участка теплосети в районе дома № 11 на улице Великанова.

Десятки домов в Рязани остались без отопления. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщает пресс-служба рязанских теплосетей.

Отопление отключили по адресам:

улица Великанова, дома №№ 1 к. 1, 1 к. 6, 3, 3 к. 1, 5, 7 к. 1, 10, 10 к. 1, 10 к. 2, 11, 11 к. 1, 11 к. 2, 11 к. 3, 12, 12 к. 2, 13, 14, 15, 14 к. 1, 16, 16 к. 1, 16 к. 2, 18;

улица Юбилейная, дома №№ 1 к. 1, 2, 2 к. 1, 2 к. 2, 3, 3 к. 1, 4, 5;

Детские сады № 103, № 108;

Школа искусств № 4.

Причиной отключения стало повреждение участка теплосети в районе дома № 11 на улице Великанова. На месте ведут ремонтные работы.