Центробанк создаст новый механизм предотвращения финансирования терроризма

Это будет касаться транзакций физлиц, которые выявили «на основании индикаторов». Их будет передавать в банки Росфинмониторинг.

Центробанк создаст новый механизм предотвращения финансирования терроризма. Об этом пишет РБК.

Регулятор разработал новый критерий, который позволяет банкам отказывать клиентам в проведении операций для остановки спонсирования преступной деятельности.

Это будет касаться транзакций физлиц, которые выявили «на основании индикаторов». Их будет передавать в банки Росфинмониторинг.

«Такими индикаторами могут быть: частые переводы небольших сумм в регионы, где активны террористические организации, использование анонимных платежных средств (криптовалюты, электронные кошельки), переводы через третьи страны, включенные в серые списки FATF, резкое увеличение объема операций, не соответствующее обычной активности клиента», — заявил гендиректор юридической компании «Митра» Сослан Каиров.