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18-летнюю студентку похитили из поезда Москва — Таганрог

18-летнюю студентку похитили из поезда Москва — Таганрог. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

Девушка отправилась в родной город 10 февраля. На следующий день она должна была приехать добраться домой, но так и не появилась. Родители пытались связаться с дочерью, однако она не ответила на звонки.

В ночь на 12 февраля ее отцу поступило сообщение от неизвестного. На видео испуганная девушка говорила, что ее похитили и держат в каком-то здании. В тексте под роликом содержалось требование выкупа в размере 3 млн рублей в течение суток и угрозы при обращении в полицию.

Родители заявили в правоохранительные органы. Выяснилось, что пропавшая сошла с поезда в Воронежской области. Позже нашли и саму девушку, она была в одной из квартир в Нововоронеже.

По словам студентки, ей позвонили неизвестные и сказали, что ее родным грозит опасность. Для их спасения требовалось принять участие в инсценировке похищения.

Полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вымогательство».