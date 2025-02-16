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ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
Пострадал сотрудник сельхозпредприятия. Мужчину доставят в больницу.

ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсетях.

По его словам, ВСУ атаковали село Репяховка Краснояружского района двумя FPV-дронами. В результате одного из обстрелов получил ранения сотрудник сельхозпредприятия. Мужчину доставят в больницу. Кроме того, поврежден грузовой автомобиль.

В Валуйском округе атаковали поселок Уразово. «Один дрон сдетонировал на территории частного домовладения — в жилом доме выбиты окна, также повреждены гараж и находящиеся в нем трактор и легковой автомобиль», — говорится в сообщении.

После атаки второго БПЛА выбиты окна в нескольких квартирах многоквартирного дома. В городе Валуйки из-за детонации дрона повреждены три автомобиля и частный дом.

В хуторе Церковный Белгородского района сельхозпредприятие атаковано FPV-дроном. Отмечается, что повреждено административное здание.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова