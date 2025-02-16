В Рязани поймали иностранца с поддельным патентом

Полицейские на улице Павлова остановили 21-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. Как выяснилось, он находился на территории России незаконно. Кроме того, полицейские усомнились, что иностранец предъявил им подлинный трудовой патент.