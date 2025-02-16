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В Рязани поймали иностранца с поддельным патентом
Полицейские на улице Павлова остановили 21-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. Как выяснилось, он находился на территории России незаконно. Кроме того, полицейские усомнились, что иностранец предъявил им подлинный трудовой патент.

В Рязани поймали иностранца с поддельным патентом. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские на улице Павлова остановили 21-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. Как выяснилось, он находился на территории России незаконно. Кроме того, полицейские усомнились, что иностранец предъявил им подлинный трудовой патент.

Документ направили на экспертизу. Исследование подтвердило, что патент — поддельный.

Возбуждено уголовное дело.