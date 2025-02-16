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В России хотят повысить пошлины на импортные товары
С инициативой выступил зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

В России хотят повысить пошлины на импортные товары. С инициативой выступил зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, передало РИА Новости в воскресенье, 16 февраля.

Он предложил повысить пошлины на импортные товары после информации, что западные бренды могут вернуться в Россию.

«Западные бренды, покинувшие наш рынок в трудный момент, не должны рассчитывать на встречу с распростертыми объятиями», — сказал Дмитрий Гусев.

По его словам, Россия всегда открыта для новых предложений, но многие отечественные компании уже представили достойные альтернативы, особенно на рынке моды. Поэтому, как сказал собеседник агентства, важно поддержать российских производителей и предоставить им все необходимые преференции.

Ранее в СМИ появилась информация, что бренды Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius) могут вернуться в Россию.