В Москве мужчина до смерти забил пенсионера

В Москве мужчина до смерти забил пенсионера. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в соцсетях.

Инцидент произошел во дворе дома по Ленинградскому проспекту. По данным надзорного органа, 48-летний мужчина поссорился с 76-летним пенсионером, повалил его на землю и нанес несколько ударов. Прибывшие врачи констатировали смерть.

Отмечается, что точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы