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SuperJob: больше половины рязанцев не боятся развития искусственного интеллекта
Не испытывают страхов перед развитием искусственного интеллекта чаще всего мужчины, показали данные исследования.

Больше половины рязанцев не боятся развития искусственного интеллекта. У 10% есть опасения. Соответствующие данные в воскресенье, 16 февраля, предоставил SuperJob.

Не испытывают страхов перед развитием искусственного интеллекта чаще всего мужчины.

Чем моложе горожане, тем меньше среди них страдающих робофобией: 65% респондентов в возрасте до 35 лет не боятся ИИ, тогда как, среди тех, кто старше, таковых не более 50%.

Основные опасения связаны с возможной заменой деятельности человека и потерей рабочих мест. По мнению опрошенных, нужно бояться восстания машин и деградации человечества.

Отмечается, что основные доводы тех, кто не испытывает робофобии, состоят в том, что прогресс нельзя остановить и технологии должны развиваться.