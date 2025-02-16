Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 16
-7°
Пнд, 17
-7°
Втр, 18
-5°
ЦБ USD 90.31 -0.72 15/02
ЦБ EUR 94.89 -0.03 15/02
Нал. USD 94.50 / 95.50 15/02 16:25
Нал. EUR 99.70 / 101.20 15/02 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Студентки-отделочницы из «Зеленого сада» получили благодарность жильцо...
Олеся Арбекова и Софья Конкина учатся на 4 курсе Рязанс...
13 февраля 12:04
5 831
Рязань, встречай: первый склад индивидуального хранения «1000 Кладовок...
Представьте, что ваши вещи — сезонная одежда, игрушки,...
10 февраля 11:56
10 685
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
4 февраля 12:12
20 952
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
3 февраля 17:04
22 273
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Скончался муж преподавательницы, погибшей в серьезном ДТП в Рязанском районе
ДТП произошло 3 января на 23-м километре автодороги Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов в Рязанском районе.

Скончался еще один пострадавший в серьезном ДТП в Рязанском районе. Об этом в соцсетях сообщил его родственник Влад Нестеров.

ДТП произошло 3 января на 23-м километре автодороги Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов в Рязанском районе.

В результате аварии погибли преподавательница ряжской музыкальной школы Елена Бородина и ее мать, они скончались на месте происшествия. Мужчина, муж учительницы, после ДТП находился в больнице. Как сообщили в соцсетях, он умер 14 февраля в реанимации.

Родственник погибших Влад Нестеров утверждает, что виновник аварии пытается уйти от ответственности, он находится на свободе, нарушая избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, ДТП произошло 3 января около поселка Искры в Рязанском районе. Столкнулись «Рено» и «Джили». Прокуратура возбудила уголовное дело.

По официальным данным, в результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Рено» от полученных травм скончались на месте происшествия. Двое детей и мужчина из того же автомобиля получили травмы различной степени тяжести.

Помимо этого, медпомощь потребовалась водителю «Джили» и его трем несовершеннолетним пассажирам.

Позже выяснилось, что в ДТП погибла преподавательница ряжской музыкальной школы. Она переехала с семьей в Ряжск в 2023 году из Белгородской области.