Скончался муж преподавательницы, погибшей в серьезном ДТП в Рязанском районе

ДТП произошло 3 января на 23-м километре автодороги Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов в Рязанском районе.

Скончался еще один пострадавший в серьезном ДТП в Рязанском районе. Об этом в соцсетях сообщил его родственник Влад Нестеров.

ДТП произошло 3 января на 23-м километре автодороги Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов в Рязанском районе.

В результате аварии погибли преподавательница ряжской музыкальной школы Елена Бородина и ее мать, они скончались на месте происшествия. Мужчина, муж учительницы, после ДТП находился в больнице. Как сообщили в соцсетях, он умер 14 февраля в реанимации.

Родственник погибших Влад Нестеров утверждает, что виновник аварии пытается уйти от ответственности, он находится на свободе, нарушая избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, ДТП произошло 3 января около поселка Искры в Рязанском районе. Столкнулись «Рено» и «Джили». Прокуратура возбудила уголовное дело.

По официальным данным, в результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Рено» от полученных травм скончались на месте происшествия. Двое детей и мужчина из того же автомобиля получили травмы различной степени тяжести.

Помимо этого, медпомощь потребовалась водителю «Джили» и его трем несовершеннолетним пассажирам.

Позже выяснилось, что в ДТП погибла преподавательница ряжской музыкальной школы. Она переехала с семьей в Ряжск в 2023 году из Белгородской области.