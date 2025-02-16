Синоптик: Рязань накрыл ливневый снег

Ранее рязанцам пообещали снег и морозы 16 февраля.

В воскресенье, 16 февраля, Рязань накрыл ливневый снег. Об этом сообщили в Telegram-канале «Будни провинциального метеоролуха».

Отмечается, что ливневый снег, как и летний ливень, выпадает из кучево-дождевых облаков и длится недолго.

«Ливневые осадки зимой обычно являются предвестником похолодания, так как кучево-дождевые облака зимой, как правило, образуются при поступлении холодной воздушной массы. Что подтверждается прогнозами: завтра [17 февраля] и послезавтра [18 февраля] ночью температура может местами достигнуть отметки -19°С», — говорится в сообщении.

Ранее рязанцам пообещали снег и морозы в понедельник, 17 февраля.

Видео: Telegram-канал «Будни провинциального метеоролуха»