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Рязанская область заняла шестое место в рейтинге регионов для трудоустройства
Аналитики при составлении рейтинга учитывали соотношение средних зарплатных предложений к величине прожиточного минимума, а также уровень активности соискателей и работодателей.

Рязанская область заняла шестое место в рейтинге регионов для трудоустройства. Соответствующие данные опубликовали в Telegram-канале «РИА Новости: экономика» в воскресенье, 16 февраля.

Аналитики при составлении рейтинга учитывали соотношение средних зарплатных предложений к величине прожиточного минимума, а также уровень активности соискателей и работодателей.

Московская, Калужская области и Татарстан вошли в тройку лидеров. Они стали самыми перспективными российскими регионами для трудоустройства в 2025 году, говорится в сообщении.

Рязанская область заняла шестое место. Средняя предлагаемая зарплата в регионе в 2024 году за полный день составляла, как утверждают аналитики, 77 тысяч 727 рублей.

Фото: Telegram-канал «РИА Новости: экономика»