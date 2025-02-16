Федеральные трассы в Рязанской области обработали от гололеда

На обработку дорог выезжали 22 спецмашины.

Федеральные трассы в Рязанской области очистили и обработали от гололеда. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» в воскресенье, 16 февраля.

На обработку дорог выезжали 22 спецмашины. Ушло 326 тонн пескосоляной смеси.

Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, в ближайшие сутки на отдельных направлениях сохраняется риск снегопада, говорится в сообщении.

Подрядные организации, задействованные в зимнем содержании автодорог, продолжают нести круглосуточное дежурство.

Водителей призвали быть «предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях» и соблюдать ПДД.

Как указано в публикации, в случае нештатных ситуаций на трассе рязанцы могут позвонить в круглосуточную диспетчерскую службу ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград»: 8 (4752) 710432.

Фото: пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград»