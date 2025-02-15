Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал рязанцам снег на следующей неделе. Об этом он
Как сказал Роман Вильфанд, небольшое количество снега наблюдается в Москве и Подмосковье, Смоленской, Тверской, Брянской, Рязанской областях. По его данным, на следующей неделе осадки будут идти. Высота снега увеличится на один-два сантиметра.
«В Центральном федеральном округе напряженка со снегом. На северо-западе он есть, в центрально-черноземных областях, даже на юге, а в центре европейской части России его мало», — уточнил Роман Вильфанд.
При этом он отметил, что «с зимой прощаться рано», в течение следующей недели в центре европейской части России ночью ожидаются температуры около -10, днем — -4, -9 градусов.