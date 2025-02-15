Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 15
-5°
Вск, 16
-7°
Пнд, 17
-7°
ЦБ USD 90.31 -0.72 15/02
ЦБ EUR 94.89 -0.03 15/02
Нал. USD 94.50 / 94.15 15/02 09:45
Нал. EUR 99.70 / 99.90 15/02 09:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Студентки-отделочницы из «Зеленого сада» получили благодарность жильцо...
Олеся Арбекова и Софья Конкина учатся на 4 курсе Рязанс...
13 февраля 12:04
3 921
Рязань, встречай: первый склад индивидуального хранения «1000 Кладовок...
Представьте, что ваши вещи — сезонная одежда, игрушки,...
10 февраля 11:56
9 111
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
4 февраля 12:12
19 328
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
3 февраля 17:04
20 435
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Вильфанд пообещал рязанцам снег на следующей неделе
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с зимой прощаться рано.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал рязанцам снег на следующей неделе. Об этом он сообщил РИА Новости в субботу, 15 февраля.

Как сказал Роман Вильфанд, небольшое количество снега наблюдается в Москве и Подмосковье, Смоленской, Тверской, Брянской, Рязанской областях. По его данным, на следующей неделе осадки будут идти. Высота снега увеличится на один-два сантиметра.

«В Центральном федеральном округе напряженка со снегом. На северо-западе он есть, в центрально-черноземных областях, даже на юге, а в центре европейской части России его мало», — уточнил Роман Вильфанд.

При этом он отметил, что «с зимой прощаться рано», в течение следующей недели в центре европейской части России ночью ожидаются температуры около -10, днем — -4, -9 градусов.