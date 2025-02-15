Вильфанд пообещал рязанцам снег на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с зимой прощаться рано.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал рязанцам снег на следующей неделе. Об этом он сообщил РИА Новости в субботу, 15 февраля.

Как сказал Роман Вильфанд, небольшое количество снега наблюдается в Москве и Подмосковье, Смоленской, Тверской, Брянской, Рязанской областях. По его данным, на следующей неделе осадки будут идти. Высота снега увеличится на один-два сантиметра.

«В Центральном федеральном округе напряженка со снегом. На северо-западе он есть, в центрально-черноземных областях, даже на юге, а в центре европейской части России его мало», — уточнил Роман Вильфанд.

При этом он отметил, что «с зимой прощаться рано», в течение следующей недели в центре европейской части России ночью ожидаются температуры около -10, днем — -4, -9 градусов.