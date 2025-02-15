В Скопине засняли дрифтеров

Их заметили на парковке около магазина «Пятерочка» на улице Высоковольтной в Скопине. «На парковке ходят люди, стоят и ездят машины… Но кому то все равно, и он будет показывать свой героизм», — сетуют жители.