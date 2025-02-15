В Скопине засняли дрифтеров
Их заметили на парковке около магазина «Пятерочка» на улице Высоковольтной в Скопине. «На парковке ходят люди, стоят и ездят машины… Но кому то все равно, и он будет показывать свой героизм», — сетуют жители.
В Скопине засняли дрифтеров. Кадры опубликовали в соцсетях в субботу, 15 февраля.
Дрифтеров заметили на парковке около магазина «Пятерочка» на улице Высоковольтной.
«На парковке ходят люди, стоят и ездят машины… Но кому-то все равно, он будет показывать свой героизм», — сетуют жители.
Видео: Telegram-канал «Скопин народный»