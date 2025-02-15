В России снизились отпускные цены на красную икру к Масленице и 8 Марта

Перед праздниками дефицита красной икры по доступным ценам не будет, отметили эксперты. Рыбаки начали снижать стоимость.

В России снижаются отпускные цены на красную икру к Масленице и 8 Марта. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщило ТАСС со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников.

Отмечается, что на Дальнем Востоке отпускные цены на лососевую икру снизились. В закупке у рыбаков цены на соленую икру горбуши начинаются от 4 500 руб./кг — в 1,5 раза меньше, чем в декабре 2024 года, на икру кеты — от 5 500 руб./ кг (на 15% ниже).

«На складах у рыбаков Дальнего Востока остался достаточно большой запас красной икры, как мороженых ястыков, которые закупают рыбоперерабатывающие заводы для дальнейшей переработки, так и соленой икры в потребительской и оптовой упаковке», — рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Он добавил, что дефицита икры с Дальнего Востока по доступным ценам не будет.