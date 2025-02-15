Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 15
-5°
Вск, 16
-7°
Пнд, 17
-7°
ЦБ USD 90.31 -0.72 15/02
ЦБ EUR 94.89 -0.03 15/02
Нал. USD 94.50 / 94.15 15/02 16:25
Нал. EUR 99.70 / 99.90 15/02 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Студентки-отделочницы из «Зеленого сада» получили благодарность жильцо...
Олеся Арбекова и Софья Конкина учатся на 4 курсе Рязанс...
13 февраля 12:04
4 625
Рязань, встречай: первый склад индивидуального хранения «1000 Кладовок...
Представьте, что ваши вещи — сезонная одежда, игрушки,...
10 февраля 11:56
9 776
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
4 февраля 12:12
20 018
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
3 февраля 17:04
21 088
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России снизились отпускные цены на красную икру к Масленице и 8 Марта
Перед праздниками дефицита красной икры по доступным ценам не будет, отметили эксперты. Рыбаки начали снижать стоимость.

В России снижаются отпускные цены на красную икру к Масленице и 8 Марта. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщило ТАСС со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников.

Отмечается, что на Дальнем Востоке отпускные цены на лососевую икру снизились. В закупке у рыбаков цены на соленую икру горбуши начинаются от 4 500 руб./кг — в 1,5 раза меньше, чем в декабре 2024 года, на икру кеты — от 5 500 руб./ кг (на 15% ниже).

«На складах у рыбаков Дальнего Востока остался достаточно большой запас красной икры, как мороженых ястыков, которые закупают рыбоперерабатывающие заводы для дальнейшей переработки, так и соленой икры в потребительской и оптовой упаковке», — рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Он добавил, что дефицита икры с Дальнего Востока по доступным ценам не будет.