В Москве 20-летняя мать пыталась продать новорожденную дочь за 1000 долларов

В Москве 20-летняя мать пыталась продать новорожденную дочь за тысячу долларов. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в соцсетях.

По предварительным данным надзорного органа, девушка 2004 года рождения в одной из квартир на улице 3-я Парковая за одну тысячу долларов продала дочь, которая родилась 1 февраля 2025 года. Однако ее задержали.

Дальнейшее жизнеустройство ребенка находится на контроле прокуратуры, говорится в публикации.

По данным пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы, мать, пытавшаяся продать новорожденного ребенка, отправлена в СИЗО на два месяца. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми).