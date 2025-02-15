В Госдуму внесли проект о противодействии телефонному мошенничеству

Предлагается создать государственную информационную систему, в которой будут собраны записи голосов телефонных мошенников.

В Госдуму внесли законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщили «Известия».

Как указано в публикации, предлагается создать государственную информационную систему, в которой будут собраны записи голосов телефонных мошенников.

Также планируют ввести обязательную маркировку звонков, чтобы россияне знали, кто хочет с ними связаться.

Кроме того, хотят запретить сотрудникам госорганов и банков общаться с клиентами через мессенджеры.