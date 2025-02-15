Соцсети: в Рязанском районе квадроцикл устроил ДТП и скрылся
ДТП произошло в пятницу, 14 февраля
В Рязанском районе квадроцикл устроил ДТП и скрылся. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам участника аварии, ДТП произошло вечером в пятницу, 14 февраля, в селе Дядьково Рязанского района. Отмечается, что на улице Малиновой квадроцикл врезался в стоящий на парковке «Рено Сандеро» и перевернулся. После ДТП водитель транспортного средства скрылся.
Пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
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