Соцсети: в Рязанском районе квадроцикл устроил ДТП и скрылся

ДТП произошло в пятницу, 14 февраля

В Рязанском районе квадроцикл устроил ДТП и скрылся. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам участника аварии, ДТП произошло вечером в пятницу, 14 февраля, в селе Дядьково Рязанского района. Отмечается, что на улице Малиновой квадроцикл врезался в стоящий на парковке «Рено Сандеро» и перевернулся. После ДТП водитель транспортного средства скрылся.

Пострадавших нет. Официальная информация уточняется.

Видео: группа «ПУВР» во «ВКонтакте»