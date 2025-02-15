СМИ: в январе Бразилия стала главным поставщиком кофе в Россию

Бразилия в январе стала главным поставщиком кофе в Россию, потеснив многолетнего лидера — Вьетнам.

Бразилия в январе стала главным поставщиком кофе в Россию, потеснив многолетнего лидера — Вьетнам. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщило РИА Новости.

Отмечается, что Вьетнам сократил продажи зерен в Россию до 7,5 тысяч с 14,3 тысяч тонн. Однако, как указано в публикации, выпавшие объемы полностью заместила Бразилия, откуда экспорт подскочил втрое — до 10,1 тысяч тонн.

По данным агентства, ранее Бразилии в январе не удавалось поставить больше кофе, чем Вьетнаму.