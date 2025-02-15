Рязанские полицейские выдворили и депортировали из России семерых иностранцев

Въезд в Россию им закрыт на срок до 10 лет.

Рязанские полицейские выдворили и депортировали из России семерых иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в субботу, 15 февраля.

Пятеро граждан стран Средней Азии недавно освободились из рязанских колоний, где отбывали наказание за кражи, незаконный сбыт наркотиков и преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Двое мигрантов подверглись административному выдворению. Ранее установили, что уроженцы стран Закавказья и Северной Африки нарушили правила въезда или пребывания на территории России.

В сопровождении полицейских и судебных приставов иностранцы выехали в международный аэропорт «Домодедово» для дальнейшей отправки за свой счет в страны гражданской принадлежности.

Отмечается, что въезд в Россию гражданам закрыт на срок до 10 лет.