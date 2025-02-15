Россиян предупредили о новом способе мошенничества с использованием СНИЛС

С помощью данных СНИЛС мошенники могут попытаться оформить кредит на имя человека.

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов предупредил россиян о новом способе мошенничества с использованием СНИЛС. Об этом он рассказал «Ленте.Ру».

По словам Вадима Виноградова, с помощью данных СНИЛС мошенники могут попытаться оформить кредит на имя человека.

«Если у злоумышленника окажутся эти и другие персональные данные человека, например, копия паспорта, он может попытаться оформить на его имя кредит в банке. Даже если банк откажет, мошенник может обратиться в микрофинансовую компанию», — рассказал профессор.

Кроме того, данные СНИЛС злоумышленники также могут использовать для получения доступа к «Госуслугам», регистрации электронных кошельков или аккаунтов в финансовых учреждениях.