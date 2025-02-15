Российские военные освободили населенный пункт Березовка в ДНР

Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Центр».

Российские военные освободили населенный пункт Березовка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны в субботу, 15 февраля, в соцсетях.

Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Центр».

Кроме того, ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Щербиновка, Удачное, Зверево, Котлино, Новоандреевка и Надеждинка в ДНР.

По данным Минобороны, Украина потеряло до 490 военнослужащих, боевую бронемашину, пять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.