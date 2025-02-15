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Рабочие на машине с рязанскими номерами выгружали мусор на кладбище во Владимире
Они приехали на кладбище во Владимире на грузовике с рязанскими номерами и выгрузили строительный мусор. Местные жители заметили нарушителей, попросили убрать отходы обратно в кузов и отвезти на свалку для утилизации за свой счет.

Рабочие на машине с рязанскими номерами выгружали мусор на кладбище во Владимире. Об этом сообщили в группе «Центр управления городскими дорогами» во «ВКонтакте».

Как указано в публикации, рабочие приехали на кладбище во Владимире на грузовике с рязанскими номерами и выгрузили строительный мусор. Местные жители заметили нарушителей, попросили убрать отходы обратно в кузов и отвезти на свалку для утилизации за свой счет.

«Люди на машине с рязанскими номерами работали на кого-то во Владимире или окрестностях. Строительные отходы, в том числе обрезки пластиковых труб, решили выкинуть на кладбище в Улыбышево [Владимирская область]. Соответствующий ролик сняли местные жители, чтобы другим было не повадно. Спасибо им большое», — написали в посте.

Видео: группа «ЦУГД Владимира» во «ВКонтакте»