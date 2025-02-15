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Ночью над российскими регионами сбили 40 украинских БПЛА
17 беспилотников уничтожили над Волгоградской областью, 12 — над Калужской областью, девять — над Ростовской областью и два — над Саратовской областью. Есть пострадавший.

15 февраля над российскими регионами средства ПВО сбили 40 украинских БПЛА. Об этом сообщило Минобороны в соцсетях.

Как указано в публикации, 17 беспилотников уничтожили над Волгоградской областью, 12 — над Калужской областью, девять — над Ростовской областью и два — над Саратовской областью.

Как сообщила администрация Волгоградской области в соцсетях, в результате падения обломков БПЛА на территории промзоны возникло локальное возгорание на площади не более пяти квадратных метров. Его локализовали и ликвидировали.

На юге Волгограда зафиксировано падение обломков на крышу жилого дома. Кроме того, повреждена легковушка. Легкие травмы получил один человек. Врачи оказывают ему необходимую помощь.