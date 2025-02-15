Лыжная трасса на рязанском БК «Алмаз» возобновит работу

В субботу, 15 февраля, с 15:00 до 21:00, откроют лыжную трассу для катания. С понедельника, 17 февраля, она будет работать с 10:00 до 19:00. Напомним, лыжная трасса была закрыта с 27 января из-за плохой погоды.

Лыжная трасса на рязанском БК «Алмаз» возобновит работу. Об этом сообщили в соцсетях комплекса.

15 февраля лыжная трасса будет открыта для катания с 15:00 до 21:00, 16 февраля — с 10:00 до 19:00.

С понедельника, 17 февраля, она начнет работать с 10:00 до 19:00.

Напомним, лыжная трасса была закрыта с 27 января из-за плохой погоды.

Фото: группа «Биатлонный комплекс „Алмаз“» во «ВКонтакте»