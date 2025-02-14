«Зеленый сад» увеличил темп работ по вывозу грунта из Борок

Строительная компания продолжает очистку территории бывшего шпалозавода. Об этом сообщила пресс-служба «Зеленого сада».

В прошлом году силами застройщика были сформированы бурты в соответствии с категорией загрязнения грунта. Предварительный анализ почвы провела московская лаборатория.

Осенью 2024-го начался вывоз грунта. На конец декабря было вывезено 23 тысячи тонн. В 2025 году темп работ был увеличен. В январе вывезено более 18 тысяч тонн, в феврале — уже 17 тысяч тонн. Работы по вывозу ведут лицензированные подрядчики.

Грунт третьего класса опасности, который находился в Борках, уже полностью отправлен на полигоны Московской области. В настоящее время продолжается вывоз грунтов более низких классов: четвертого и пятого. Они также отправляются в столичный регион и на один полигон в Рязани.