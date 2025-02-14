За ночь над российскими регионами сбили 50 украинских БПЛА

41 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, пять — над Воронежской областью и четыре БПЛА — над Ростовской областью.

За ночь над российскими регионами сбили 50 украинских БПЛА. Об этом 14 февраля сообщило Минобороны в соцсетях.

Как указано в публикации, 41 БПЛА средства ПВО уничтожили над Белгородской областью, пять — над Воронежской областью и четыре БПЛА — над Ростовской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсетях написал, что в селе Кукуевка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по частному дому погиб мужчина.