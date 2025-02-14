В США допустили отправку войск на Украину
Вариант отправки военных США на Украину останется «на рассмотрении», в случае если Москва не сможет вести добросовестно переговоры, заявил вице-президент Джей-Ди Вэнс.
Вице-президент Джей-Ди Вэнс в интервью газете Wall Street Journal заявил, что в США не исключают отправку войск на Украину. Об этом в пятницу, 14 февраля,
Со ссылкой на слова Вэнса в материале издания сказано, что вариант отправки военных США на Украину останется «на рассмотрении», в случае если Москва не сможет вести добросовестно переговоры.
Кроме того, по данным газеты, он предложил перезапустить отношения с Россией, если стороны достигнут успешного соглашения по украинскому вопросу.
«Думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей», — сказал Вэнс.