В США допустили отправку войск на Украину

Вариант отправки военных США на Украину останется «на рассмотрении», в случае если Москва не сможет вести добросовестно переговоры, заявил вице-президент Джей-Ди Вэнс.

Вице-президент Джей-Ди Вэнс в интервью газете Wall Street Journal заявил, что в США не исключают отправку войск на Украину. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщило РИА Новости.

Со ссылкой на слова Вэнса в материале издания сказано, что вариант отправки военных США на Украину останется «на рассмотрении», в случае если Москва не сможет вести добросовестно переговоры.

Кроме того, по данным газеты, он предложил перезапустить отношения с Россией, если стороны достигнут успешного соглашения по украинскому вопросу.

«Думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей», — сказал Вэнс.