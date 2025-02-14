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В Саратовской области мужчина до смерти забил сожительницу

В Вольске Саратовской области осудили 40-летнего местного жителя за убийство сожительницы. Об этом сообщило «Регион 64».

Как указано в публикации, 5 ноября 2024 года мужчина поругался с сожительницей во время застолья. Он нанес женщине множественные удары по голове и телу, а также не менее 22 ударов по конечностям деревянной скалкой.

Отмечается, что спустя два дня после избиения она скончалась.

Мужчину судили по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По данным агентства, он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Ему назначали наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

По данным портала «Вольск.ру», преступление произошло в доме сестры злоумышленника на улице Демьяна Бедного. Причина конфликта, как указано в публикации, — измена со стороны женщины.

Кроме того, отмечается, что мужчина ранее был судим за аналогичные преступления. В сентябре 2022 года суд приговорил его к 14 годам колонии за смертельное избиение мужчины 1965 года рождения в доме на улице Каховской. Еще раньше он убил другого человека.

Как сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+", мужчина — участник СВО. Он заключил контракт и отправился на Украину. После, как указано в публикации, был помилован и вернулся в Вольск, где поселился в частном доме сестры.