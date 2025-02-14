В рязанском медцентре перестанут делать аборты без показаний

Целью данного решения является улучшение демографической ситуации, снижение количества осложнений, возникающих при абортах.

В рязанском медцентре «Еламед» перестанут делать аборты без показаний с 1 марта 2025 года. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили в учреждении.

Целью данного решения является улучшение демографической ситуации, снижение количества осложнений, возникающих при абортах.

Кроме того, женщины смогут получить психологическую и юридическую помощь.