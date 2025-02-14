В Рязанской области задержали 20-летнего уклониста
20-летний житель Шиловского района уклонился от прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.
В Рязанской области задержали 20-летнего уклониста. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным следствия, 20-летний житель Шиловского района уклонился от прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.
В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.