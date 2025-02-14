В Рязанской области задержали 20-летнего уклониста

20-летний житель Шиловского района уклонился от прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

В Рязанской области задержали 20-летнего уклониста. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, 20-летний житель Шиловского района уклонился от прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.