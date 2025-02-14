В Рязанской области подрядчик сорвал сроки капремонта в четырех домах

Руководителю коммерческой организации внесли представление.

В Михайлове подрядчик сорвал сроки капремонта в четырех многоквартирных домах. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Надзорным органом установлено, что между Фондом капитального ремонта Рязанской области и подрядчиком заключен договор на выполнение работ по капремонту системы теплоснабжения в четырех многоквартирных домах. Срок выполнения — до 1 декабря 2024 года. Однако работы не выполнили вовремя.

Руководителю коммерческой организации внесли представление. В настоящее время работы по капремонту завершены.