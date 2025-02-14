В Рязанской области обязали собственника земли закрыть майнинговую ферму

Отмечается, что земельный участок, предназначенный для ведения сельского хозяйства, зарос травой и используется в качестве площадки для размещения оборудования майнинговой фермы с целью производства криптовалюты.

В Рязанской области суд обязал собственника земли закрыть майнинговую ферму. Об этом в пятницу 14 февраля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что земельный участок, предназначенный для ведения сельского хозяйства, зарос травой. Он использовался в качестве площадки для размещения оборудования майнинговой фермы с целью производства криптовалюты.

Прокуратура направила в суд иск к собственнику земельного участка с требованием прекратить нецелевое использование земель, демонтировать оборудование для добычи криптовалюты.

Заявленные требования прокурора удовлетворены.