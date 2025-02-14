В Рязанской области нашли более 60 кг мяса и рыбы без маркировки

Продукция была признана небезопасной.

В Рязанской области нашли более 60 кг мяса и рыбы без маркировки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Нарушения нашли у различных юрлиц в Рязанской области в ходе рейдов. Специалисты изъяли более 60 кг обезличенной мясной и рыбной продукции без маркировки, содержащей информацию о производителе, дате выработки, сроках годности, а также товаров с истекшим сроком годности.

Продукция была признана небезопасной. Предпринимателям выданы предписания о необходимости ее утилизации (уничтожении) в соответствии с действующим законодательством.