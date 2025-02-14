В Рязани поймали мужчину, который за 17 лет изнасиловал четырех детей

Он дал признательные показания. Преступника заключили под стражу.

В Рязани поймали мужчину, который за 17 лет изнасиловал четырех детей. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Установлено, что подозреваемый в ноябре 2024 года совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней потерпевшей, после чего скрылся.

Следователи нашли преступника. Им оказался 45-летний местный житель.

При проверке фигуранта на причастность к совершению аналогичных преступлений, оказалось, что им в 2008, 2020 и 2022 годах в различных районах города Рязани совершены еще 3 преступления против половой неприкосновенности малолетних.

Он дал признательные показания. Преступника заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.